Ученые выяснили, чем полезен перец пеквин

Ученые выяснили, что незаменимые для человека пищевые компоненты содержит перец пеквин (сорт перца чили). Овощ содержит алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

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Певин растет и культивируется, в основном, в Мексике. Выращенный в оптимальных условиях овощ содержит полезные для человека фитохимические соединения в очень высоких концентрациях. Отмечается, что экстракты и вытяжки из растений, содержащий алкалоиды, используются в лечебных целях и входят в состав обезболивающих, спазмолитических и седативных средств.

Природные фенольные соединения действуют как антиоксиданты, предотвращающие воспаление и повреждение клеток в результате реакций свободнорадикального окисления. Гликозиды, в свою очередь, устраняют отеки и снижают кровяное давление, а также нормализуют кровообращение, стимулируют работу миокарда.

По словам ученых, высокое содержание полезных компонентов позволяет называть пеквин нутрицевтиком. Данный термин в основном применяет к биологически активным добавкам.

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