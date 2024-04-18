Различия в иммунитете взрослых и детей объяснила врач

Риск заболеваний у детей выше, чем у взрослых, поскольку иммунитет у разных возрастов отличается, сообщает РИАМО со ссылкой на врача-педиатра Екатерину Морозову.

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По словам специалиста, дети чаще болеют в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма снижается из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие. Обычно эти периоды приходятся на 4-6 лет и 10-12 лет.

«К 15 годам иммунная система достигает своего пика и начинает постепенно ослабевать. У пожилых людей снижение иммунитета проявляется в увеличении заболеваемости», – заключила врач.

Ранее российские ученые из МГУ имени Ломоносова обнаружили взаимосвязь между иммунитетом и его способностью противостоять развитию фиброза. По словам специалистов, иммунитет может уменьшать способность организма препятствовать разрастанию соединительной ткани на месте поврежденных участков тканей других типов.