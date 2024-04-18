Ученые выяснили, что оптимисты менее склонны к риску

Религиозные воззрения человека объясняют 9% склонности человека к риску — например, мусульмане рискуют чаще, чем протестанты, католики, индуисты и атеисты. Это выяснили российские и зарубежные ученые при помощи новой модели машинного обучения. Алгоритм проанализировал различные социально-экономические данные компании Gallup за 2006–2018 года и показал результат с точностью 99,95%.

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По словам ученых, использование новой модели социологическими компаниями позволит сократить расходы на создание различных индексов, в том числе индексов риска. Исследование опубликовано в журнале Mathematical and Computational Applications, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

«Прогнозировать склонность к риску среди тех или иных групп населения очень важно, поскольку это влияет на социально-экономическую жизнь общества, особенно на те сферы, которые связанны с фондовым рынком, рынком страхования, азартными играми и так далее. При помощи нашего метода мы проанализировали большой пласт информации, представленной компанией Gallup за 2006–2018 года, и выяснили, какие группы людей более или менее были склонны к риску в этот период. Оказалось, например, что мужчины более склонны рисковать, чем женщины, а с возрастом рисковое поведение у людей снижается — на 2,28 % в год», — пояснил лаборант-исследователь школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета Ахмед Фарок.

Анализ данных показал, что безработные более склонны к риску, чем люди, работающие полный рабочий день. Также ученые выяснили, что на склонность идти на риск оказывает влияние и уровень образования — чем выше уровень образования, тем выше шансы, что человек пойдет на какой-либо риск, поясняют исследователи. Помимо этого, по словам ученых, рисковое поведение также зависит и от региона, либо континента, на котором проживает человек.

«Образование объясняет 9% склонности идти на риск — люди с начальным образованием рискуют реже, а те, кто окончил высшие учебные заведения — чаще. Жизнь в том или ином регионе объясняет 8% готовности идти на риск — например, южноамериканцы склонны вести себя более рискованно, чем африканцы, азиаты, североамериканцы и европейцы. Здоровье объясняет 3% вариаций в предпочтении риска — чем лучше здоровье респондента, тем охотнее он рискует. А чувство субъективного благополучия побуждает к неприятию риска — например, люди с оптимистичным взглядом менее склонны рисковать», — объяснил Ахмед Фарок.

Помимо данных, предоставленных Gallup, исследователи использовали показатели индекса человеческого капитала, индекса финансового стресса и индекса здоровья за 2006–2018 годы. Точность полученных данных подтверждена среднеквадратической ошибкой, значение которой составило 0,05%.