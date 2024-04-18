Более трети взрослых не спят рекомендованные 7-8 часов каждую ночь, и недостаток сна может иметь негативный эффект, сравнимый с употреблением алкоголя.

"По данным некоторых исследований, ожирением печени страдают от 25 до 33 процентов населения в целом - почти каждый четвертый человек, но у подавляющего большинства людей симптомы вообще отсутствуют, особенно на ранних стадиях", - сказал Хануне Fox News.

По данным Американской кардиологической ассоциации, недостаток сна может привести к состоянию, называемому неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), от которого страдает более одного из четырех взрослых американцев. По словам гастроэнтеролога Ибрагима Хануне, основной причиной заболевания является увеличение веса, а также метаболические факторы риска, такие как диабет 2 типа или высокое кровяное давление.

"Инсулинорезистентность является основным фактором риска аномального количества жира в печени", - сказала Киркпатрик.

У некоторых людей могут наблюдаться неспецифические симптомы, такие как усталость, затуманенная память и боли в животе.

"Стресс, вызванный недостатком сна, может вызвать неблагоприятные метаболические изменения в организме, которые в конечном итоге могут привести к НАЖБП", - заключила врач, добавив, что поддержание постоянной продолжительности сна может помочь в контроле веса.

По словам диетолога Кристин Киркпатрик, отсутствие качественного сна связано с увеличением веса, усилением чувства голода и неблагоприятным контролем уровня сахара в крови.