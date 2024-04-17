Разработанные в Курске бинты помогут определять процесс заживления раны

Ученые из Курского Медицинского университета (КГМУ) разработали бинты, которые с помощью галохромных красителей помогают определить процесс заживления раны. Причем повреждения могут быть самыми разными, об этом ТАСС рассказал проректор по научной работе и инновационному развитию КГМУ Вячеслав Липатов.

"Данные бинты [перевязочный материал с реверсивной цветовой индикацией] могут быть использованы не только при гнойных ранах - и при трофических ранах, и при язвах, и при ожогах. У онкологических пациентов можно применять эти бинты, и так же бы они меняли цвет, в зависимости от той или иной ситуации", - сказал Липатов.

В разработке у ученых также есть многокомпонентные кровоостанавливающие губчатые средства. Улучшенная версия кровоостанавливающих материалов, которую разработали курские ученые, поможет снизить риск осложнений благодаря особой структуре.

"Мы научились лиофильно, то есть, предварительно заморозив, высушивать полимеры биологически деградируемые: когда они размещаются в человеке, они постепенно рассасываются. Когда эти растворы полимеров замерзают, образуются микрокристаллики, под вакуумом удаляется жидкость и образуется губка. Губчатые средства могут не только быстро и надежно останавливать кровотечения, но и при операциях предотвращать прорезывание нитей, сдерживать воспаления и избыточное рубцевание - а значит, предотвращать послеоперационные последствия", - сказал Липатов.

Разработки курских ученых запатентованы. Качество новых материалов сказалось на улучшении результативности лечения и снижении риска осложнений, появились новые свойства по сравнению с аналогами.

"Для пациента - это снижение риска смерти от кровотечений, для хирурга - уменьшение времени, требуемое для остановки кровотечения, расширение показаний для хирургического лечения заболеваний печени, селезенки, почек и других органов", - сказал Липатов.

Среди плюсов он отметил также ускоренные сроки реабилитации больных. Улучшение подобных материалов открывает перспективы применения медицинских изделий, которые останавливают кровотечение, в различных сферах, в том числе, в быту.