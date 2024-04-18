Восемь ягод клубники в день могут защитить от ухудшения памяти

Ученые выяснили, как сохранить здоровье мозга. В частности, исследователи из Академического центра здоровья университета Цинциннати изучили влияние клубники на память и мышление.

© unsplash

Они провели исследование с участием 30 человек в возрасте 50-65 лет. Все они имели лишний вес и когнитивные нарушения, сообщает Nutrients.

В результате испытуемых разделили на две группы, одной из которых поменяли диету, включив в нее клубнику.

Испытуемым из второй группы предоставили порошок-плацебо со схожим вкусом и запахом.

После завершения опыта выяснилось, что у испытуемых из первой группы улучшилась память и другие когнитивные функции. Также они демонстрировали снижение тяжести симптомов депрессии.

Ученые считают, что антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, снижают выраженность окислительного стресса в клетках мозга, за счет чего происходит улучшение когнитивных функций. Для положительного эффекта необходимо съедать ежедневно не менее восьми ягод клубники.

Ранее ученые из Кливленда заявили, что препарат "Виагра" может предотвратить снижение когнитивных способностей у человека, а также снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, а уеные из Китая заявили, что сокращение финансов влияет на риск развития деменции.