Развеяно заблуждение о стрессовом выпадении волос

Психологический стресс действительно может приводить к потере волос. Однако выпадение начинается не сразу при возникновении первых симптомов нервного перенапряжения, а только через три-шесть месяцев. Об этом изданию Live Science рассказала доктор Линн Маккинли-Грант, дерматолог из медицинского колледжа при Университете Говарда в США.

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Врач объяснила, что строгие диеты, сильный физиологический или эмоциональный стресс, гормональные изменения, аутоиммунные нарушения, различные заболевания и прием определенных лекарств могут негативно повлиять на качество волос. При этом в некоторых случаях выпадение происходит стремительно, а в других — отсроченным образом.

При разновидности алопеции (облысения), называемой телогеновой, потеря волос начинается практически сразу, равномерно по всей поверхности кожи головы. Спровоцировать телогеновую алопецию могут COVID-19, химиотерапия, сахарный диабет, анемия, заболевания щитовидной железы и многие гормональные нарушения.

При стрессе выпадение начинается не одновременно с возникновением симптомов нервного истощения. В стрессовых ситуациях организм переходит в режим сохранения энергии, что может влиять на цикл роста волос. В результате волосы переходят в фазу покоя (вместо фазы роста) и начинают выпадать только через три-шесть месяцев.