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СМИ: Более опасный штамм оспы обезьян обнаружен в Африке

Новый штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом», был обнаружен канадскими учёными на востоке Демократической Республики Конго, сообщает британское издание Telegraph. Мутировавший штамм зарегистрирован в провинции Южное Киву.

В Африке обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян
© depositphotos.com

По мнению специалистов, данный типа вируса быстрее распространяется среди людей через половые контакты. Учёные полагают, что если не принять срочные меры, то оспа обезьян может быстро распространится в другие страны.

Ранее Минобороны РФ обвинило Пентагон в экспериментах с вирусом оспы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Наука
Анатолий Альтштейн
Роспотребнадзор