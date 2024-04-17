В Африке обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян

Новый штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом», был обнаружен канадскими учёными на востоке Демократической Республики Конго, сообщает британское издание Telegraph. Мутировавший штамм зарегистрирован в провинции Южное Киву.

По мнению специалистов, данный типа вируса быстрее распространяется среди людей через половые контакты. Учёные полагают, что если не принять срочные меры, то оспа обезьян может быстро распространится в другие страны.

Ранее Минобороны РФ обвинило Пентагон в экспериментах с вирусом оспы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».