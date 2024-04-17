Ученые объяснили, как мы ощущаем горький вкус

Исследование, проведенное командой медицинского факультета Университета Северной Каролины (США), сосредоточилось на рецепторе горького вкуса под названием TAS2R14. Он примечателен еще и тем, что играет активную роль в развитии некоторых заболеваний, включая ожирение, диабет, астму и хроническую обструктивную болезнь легких. Научная статья вышла в Nature.

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«Ученые очень мало знают о структурном составе вкусовых рецепторов сладкого, горького и умами. Используя комбинацию биохимических и вычислительных методов, мы раскрыли структуру рецептора горького вкуса TAS2R14 и механизмы, которые вызывают это ощущение на нашем языке», — говорит фармаколог Юджун Ким.

Методы включали криогенную электронную микроскопию, которая позволяет сверхточно отображать трехмерную структуру биологических молекул в их активном состоянии, быстро сохраняя их при сверхнизких температурах.

Команда обнаружила, что когда горькие вещества затрагивают TAS2R14, то вклиниваются в нем в так называемый аллостерический сайт. Эта регуляторная область позволяет молекулам связываться с белком и влиять на его функциональную активность. Соединение горькой молекулы с аллостерическим сайтом меняет форму рецептора, активируя связанный с ним G-белок и запуская цепную реакцию передачи сигналов. Сообщение отправляется в часть мозга, называемую вкусовой корой, где обрабатываеся и воспринимается сигнал.

Еще одним открытием является участие холестерина, который связывается с TAS2R14, помогая запустить процесс определения горького вкуса. Холестерин переводит рецептор в полуактивное состояние, поэтому его можно легко активировать горьким вкусом.