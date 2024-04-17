Секрет бобра поможет укрепить человеческие зубы

Богатая железом эмаль защищает от повреждения резцы грызунов. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

Ученые проанализировали состав эмали зубов бобров, нутрий, белок, сурков, крыс, полевок и мышей на атомном уровне. Они обнаружили в зубах этих животных нанометровые карманы, заполненные веществом, похожим на материал ферригидрит. Такая структура эмали обеспечивает прочность эмали грызунов.

При этом толщина богатого железом слоя зависела от вида: у мышей был самый тонкий слой, а у нутрий — самый толстый. Белки, нутрии, бобры, а также некоторые другие грызуны имеют оранжево-коричневые передние зубы.

Однако оказалось, что цвет их зубов обусловлен не железом, а тонким поверхностным слоем, состоящим из ароматических аминокислот и неорганических минералов. Это открытие может лечь в основу новых бесцветных средств укрепления эмали для человека, а также поможет улучшить реставрацию зубов.