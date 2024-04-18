Тренировки перед завтраком помогают быстрее худеть

Ученые из университета Франклина Пирса в США пришли к выводу, что физическая активность между семью и девятью часами утра на голодный желудок способствует эффективной потере веса. Эти результаты были опубликованы в журнале Obesity (The Obesity Society's Journal).

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В рамках исследования ученые отслеживали тренировочную активность 5 тысяч человек, желающих сбросить лишний вес, используя специальные фитнес-браслеты. По завершении эксперимента было зафиксировано, что утренние тренировки на голодный желудок с 7:00 до 9:00 были наиболее эффективными для похудения.

Ученые объяснили, что после ночного голодания уровень глюкозы в организме снижается, что позволяет использовать жировые запасы в качестве основного источника энергии для упражнений. Они также отметили, что для эффективного сжигания жира достаточно провести 40 минут аэробных упражнений, таких как бег или езда на велосипеде.