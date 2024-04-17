Медленная ходьба неэффективно защищает от рака, выяснили ученые

Ученые из университета Лестера (Великобритания) обнаружили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака у неспешно прогуливающихся людей повышен по сравнению с теми, кто обычно передвигается быстро. Результаты опубликованы в журнале Progress in Cardiovascular Diseases (РСD).

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В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек. Испытуемых попросили ответить на вопросы о своих двигательных привычках и уточнить, с какой скоростью они обычно ходят. В зависимости от предоставленной информации ученые условно разделили добровольцев на три группы (в соответствии с высокой, средней и низкой скоростью ходьбы). После этого исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось более десяти лет.

По истечении срока наблюдения они обнаружили, что у тех, кто ходит быстро, вероятность летального исхода рака более чем на 25% ниже по сравнению с таковой у людей, предпочитающих неспешные прогулки. Также ученые выяснили, что ходьба в медленном темпе менее эффективно предотвращала развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые предположили, что быстрая ходьба не только обеспечивает необходимое для здоровья движение, но и укрепляет мышцы, а также помогает улучшить состояние дыхательной системы. Кроме того, интенсивные упражнения (с повышением пульса) более эффективно борются с хроническим воспалением низкой степени тяжести в организме. Именно воспаление выступает провокатором многих заболеваний, в числе которых рак.

Ранее был создан «электронный носок», выявляющий опасные заболевания по походке.