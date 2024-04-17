Ученые разработали сенсор для поиска инфекций в режиме реального времени

Ученые Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) разработали датчик, способный находить множество материалов, в том числе вирусы. Об этом сообщает журнал Science Daily.

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В процессе разработки датчика исследователи воспользовались методом индентификации материалов по их молекулярным отпечаткам. Однако у такого способа есть недостаток: обычные датчики способны обнаружить только один тип вируса.

Команда ученых решила проблему, создав датчик с гибкой основой, которая может изгибаться, точно контролируя зазор между золотыми наночастицами. Вирусы смогут плотнее прилегать к зазору, значительно усиливая рамановский сигнал. В итоге вирусы в режиме реального времени могут быть обнаружены за несколько секунд. Для сравнения: сейчас специалисты пользуются методами, которые могут занимать несколько дней.

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