Сок краснокочанной капусты спасает от воспаления в кишечнике

Важно отметить, что речь идёт о соке именно краснокочанной капусты. Американские учёные из Университета Миссури провели эксперимент на мышах с воспалительным заболеванием кишечника. В результате оказалось, что сок капусты улучшает барьерную функцию кишечника и стимулирует рост полезных бактерий.

© Секрет Фирмы

Что за исследование

Для воспалительных заболеваний кишечника характерен хронический воспалительный процесс во всём кишечнике или в части ЖКТ, уточнили эксперты. Обычно недуги сопровождаются болями в животе, диареей, кожными высыпаниями. Может также начаться воспаление суставов.

Учёные взяли мышей с болезнями вроде язвенного колита и болезни Крона и добавили им в рацион сок краснокочанной капусты. Результаты исследования размещены в Journal of Molecular Sciences.

Результаты

Выяснилось, что сок капусты положительно влияет на состав микробиоты кишечника. По крайне мере, так было у мышей. Он способствовал большей выработке короткоцепочечных жирных кислот и других продуктов метаболизма бактериального происхождения. В результате воспаление снижалось.

Плюс оказалось, что сок красной капусты усиливает барьерную функцию кишечника. Её суть заключается в том, чтобы не пускать токсины, микроорганизмы и пищевые антигены в системный кровоток, ткани и органы. Ещё одно преимущество капустного сока — он укреплял иммунитет, путём стимуляции регулярных Т-клеток.

Исследователи полагают, что, так как проявления воспалительных заболеваний кишечника у мышей и людей совпадают, то капустный сок поможет и людям.

Получается, что такая капуста не только пойдёт на салат, но ещё и способна улучшить здоровье кишечника. Кстати, с помощью неё ещё и яйца на Пасху можно покрасить. О всех натуральных способах окрашивания, рассказали тут.