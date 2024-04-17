Лампы для маникюра оказались опасны для глаз

Ультрафиолетовое излучение негативно влияет на здоровье глаз, в частности, лампы для маникюра и приборы для пломбирования зубов могут негативно воздействовать на состояние сетчатки и привести к ухудшению зрения, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша.

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«Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты. В кабинете у стоматолога нельзя смотреть на работающую лампу, которую используют для облучения фотополимерных пломб. В косметологическом салоне – лампы для маникюра, лампы в солярии. Лампы для кварцевания в общественных местах, медицинских учреждениях и для домашнего пользования несут аналогичную угрозу», – рассказала Наталия.

Для защиты глаз от ультрафиолетового воздействия лучше не смотреть на солнце и другие приборы, излучающие ультрафиолет. Также в солнечные дни следует носить солнцезащитные очки.

Также, по словам офтальмолога, наблюдение солнечного затмения может негативно повлиять на зрение.

«Даже кратковременное рассматривание этого завораживающего природного феномена может привести к стойкому снижению зрения из-за ожога макулы – центральной части сетчатки. К таким же печальным последствиям приводят лазерные указки, если луч направлен в глаз», – отметила специалист.

Ранее стоматолог рассказал об ожогах и инфекциях от электронных сигарет.