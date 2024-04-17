У опасных бактерий выявили способность питаться человеческой кровью

Самые опасные бактерии в мире могут питаться человеческой кровью, заявили ученые из Университета штата Вашингтон. Они выявили новую черту, получившую название «бактериальный вампиризм», у сальмонеллы и кишечной палочки.

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Известно, что эти микроорганизмы могут перемещаться из кишечника в кровоток. В таком случае они способны вызвать тяжелые заболевания, такие как сепсис, вплоть до летального исхода.Долгое время оставалось неизвестным, что помогает бактериям совершать такую «миграцию». Новое исследование показало, что их привлекает жидкая часть крови (сыворотка), которая содержит питательные вещества. Патогенные микроорганизмы проникают в кровоток через небольшие повреждения кишечника. При этом, чтобы их привлечь, достаточно микроскопического количества крови. Так, бактерии можно обнаружить всего в одном фемтолитре сыворотки (0,0000000000001 миллилитра).

«Бактерии чувствуют химическое вещество в крови человека и плывут к нему. Обнаружив порез, из которого кровь поступает в кишечник, они собираются вокруг него и проникают внутрь», – пояснили авторы исследования.

Ученые также установили, что у сальмонеллы есть определенный белковый рецептор Tsr, позволяющий распознавать сыворотку и подплывать к ней.

Понимание того, как бактерии попадают в кровоток, открывает путь для создания новых лекарств. Препараты смогут предотвращать сепсис до того, как он возникнет, вместо того чтобы бороться с последствиями, сообщает eLife.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новый класс антибиотиков. Открытие стало первым за последние десятилетия.