Российские ученые разработали вещество, которое эффективно борется с агрессивным раком

Коллектив российских учёных совместно с коллегами из Техаса представил новые классы соединений, обладающие «уникальной способностью превращать раковые клетки в здоровые ткани человека». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.

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В процессе исследования ученые столкнулись с проблемой низкой биодоступности этих соединений, так как они выводились из крови слишком быстро. Об этом рассказали сотрудники Северо-Кавказского федерального университета, которые представляли российскую сторону научной группы.

Три класса соединений 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот прошли испытания на активность против самых агрессивных форм рака, которые часто остаются нереагирующими на известные препараты.

«Нам удалось с помощью химической модификации «подправить» молекулу так, чтобы она не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента», – сообщил соавтор научной публикации, декан химического факультета СКФУ Александр Аксёнов.

В частности, по его словам, были синтезированы два вида аналогов гидроксамовых кислот — ацетамиды и оксазолины, которые не содержат опасных фрагментов, но и не теряют эффективности.

Учёный заявил, что эффективность открытого им и его коллегами соединения даже возрастает относительно некоторых опухолевых тканей. Кроме того, полученные соединения в 700–1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам.

«Полученные нами соединения могут превращать раковые клетки в здоровые, вызывая повторную дифференциацию, что принципиально отличается от лекарственных препаратов, используемых в настоящее время в клинической практике», – пояснил учёный.

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