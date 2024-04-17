Врачи рассказали об опасности передозировки арбузом

Арбуз – любимое лакомство для многих людей. Особенно популярность этой ягоды возрастает в жаркий сезон – некоторые буквально садятся на арбузную диету. Однако, врачи советуют соблюдать осторожность. Для людей с хронической болезнью почек передозировка арбуза может быть угрозой для жизни.

© Сибмеда

В журнале Annals of Internal Medicine опубликованы исследования, посвящённые данной проблеме. Она связана с тем, что арбуз содержит большое количество калия. Для здорового человека это не является угрозой, но для людей с хронической болезнью почек это имеет значение, так как при ХБП почки не могут эффективно фильтровать воду и отходы из крови – сообщает Newatlas.

Калий – важнейший элемент для нормального функционирования организма. Нормальный уровень калия в крови у взрослых – от 3,6 до 5,2 ммоль/л. Уровень калия ниже 3,5 ммоль/л считается низким (гипокалиемия), а выше 5,5 ммоль/л – высоким (гиперкалиемия).

Лёгкая гиперкалиемия, как правило, протекает бессимптомно, а уровень калия от 6,5 до 7 ммоль/л может вызывать такие симптомы, как нарушения сердечного ритма, общую слабость, слабость мышц и т.д. Однако, люди с длительной гиперкалиемией, в том числе, с хронической болезнью почек, могут не испытывать симптомов и при более высоких уровнях калия. Для них повышенное потребление калия может привести к его увеличению до опасного уровня.

Калий содержится в кураге, черносливе, изюме, картофеле, шпинате, помидорах, брокколи, молоке, йогурте, мясе, птице и рыбе, в чечевице, фасоли, соевых бобах, орехах. Самый известный калийсодержащий фрукт – банан, в среднем банане – 425 мг калия.

Но люди, как правило, менее осведомлены, что в арбузах тоже содержится рекордное количество калия. В дольке арбуза – до 320 мг этого минерала, а в ломтике размером 38-44 см – сразу 5060 мг, что почти в полтора раза превышает рекомендуемую суточную дозу. В исследовании описаны случаи трёх пациентов, у которых развилась гиперкалиемия после употребления большого количества арбуза в течение периода от трех недель до двух месяцев.