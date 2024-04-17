Ученые научились лечить переломы с помощью плазмы

Ученые из Осакского университета создали метод, который позволяет быстро сращивать переломы костей с помощью плазменного облучения.

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Технологию специалисты отработали на лабораторных крысах со сломанными лапами, переломы у них были двух видов. Это обычные и более тяжелые, при которых кость смещается. Места травм некоторых животных подвергли воздействию холодной плазмы под давлением в одну атмосферу.

В ходе эксперимента выяснилось, что облучение плазмой в течение 5-15 секунд увеличивает активность белка, отвечающего за преобразование преостеобластов в остеобласты – это молодые клетки костной ткани, которые занимаются синтезом межклеточного вещества.

Ученые уверены, что созданный ими метод позволит быстрее лечить пациентов с переломами и возвращать людей к нормальной жизни, говорится в научном журнале PLOS One.

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