Ученые РФ и Германии проведут совместные исследования по изучению микробиоты человека

Ученые из России и Германии будут проводить совместные исследования по изучению микробиоты - совокупности микробов, которые живут в организме человека. Кроме того, в рамках сотрудничества запланированы практические семинары для врачей разного профиля, сообщили ТАСС в пресс-службе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России.

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"Институт общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Первого МГМУ и лаборатория молекулярной генетики полимикробных инфекций и бактериальных биопленок отделения гепатологии и гастроэнтерологии клиники Шарите (Германия) будут совместно изучать микробиоту человека, чтобы оптимизировать подходы к лечению пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках совместной работы запланировано проведение серии практических семинаров по микроскопии полимикробных сообществ, предназначенных для гастроэнтерологов, гинекологов, дерматовенерологов, диетологов, нутрициологов и других специалистов. Участников семинара будут обучать применению передовой методики изучения микробиоты - флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), которая сочетает в себе преимущества классических цитологических, цитогенетических и молекулярных методов и позволяет визуализировать специфические микробные сообщества в биологическом материале.

"По сравнению с традиционными микробиологическими методами, FISH обеспечивает быструю идентификацию микроорганизмов, что позволит ускорить начало адекватного лечения", - отметили в пресс-службе.

Говоря об актуальности этих исследований, заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Роман Полибин подчеркнул, что в настоящее время микробиота человека рассматривается как метаболически активный орган.

"Сегодня все чаще появляются результаты исследований, которые доказывают, что многие заболевания и патологические состояния имеют прямую связь с состоянием микробиоты кишечника. Большое количество публикаций посвящено влиянию микробиоты на развитие аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже на психическое здоровье человека", - подчеркнул он.

Научные исследования лаборатории, возглавляемой профессором Александром Свидзинским, сфокусированы на изучении микробиоты кишечника и влагалища с применением передовых методов микробиологических исследований.

Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Елена Полуэктова отметила, что метод исследования микробиоты, предлагаемый профессором Свидзинским, поможет более точно определять особенности микробного состава кишечника у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и в дальнейшем позволит оптимизировать подходы к их лечению.