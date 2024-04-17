Исследование: обработка плазмой сделала зажившие кости в 3,5 раза прочнее

Переломы теперь можно лечить при помощи плазмы. Новый метод создали ученые Осакского университета в Японии.

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Во время экспериментов специалисты задействовали лабораторных крыс с переломами различной степени тяжести. Некоторые переломы были легкими, другие — со смещением.

Ученые подвергли определенные участки тел животных воздействию холодной плазмы под давлением в одну атмосферу. Исследование показало, что при легких переломах плазма не слишком эффективна, а вот при сложных переломах со смещением кости крыс восстанавливались быстрее.

Кроме того, воздействие плазмы увеличило прочность костей животных в 3,5 раза. Установлено, что облучение плазмой в течение 5-15 секунд увеличивает активность белка, отвечающего за преобразование клеток в остеобласты, необходимые для формирования костной ткани.

Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале PLOS One.