Врачи создали ребенку с половинкой сердца новый кровоток

Из-за редкой патологии у малыша возникли серьёзные проблемы с кровообращением. К полутора годам в его лёгких образовалось множество клубков сросшихся вен и артерий, хаотично переплетённых между собой. Это привело к тому, что уровень кислорода в крови упал на 70%.

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Врачи из центра им. Мешалкина решили провести операцию, которую детям столь малого возраста никто в России ещё не делал.

Что такое желудочки сердца

Желудочки — это части сердца, которые отвечают за перекачивание крови в организме. У человека всего два желудочка: левый и правый. Левый отвечает за перекачивание крови по всему телу, а правый — за перекачивание крови в лёгкие.

Как спасли мальчика

Мальчик из Тувы, которого прооперировали новосибирские хирурги, родился с одним желудочком сердца. На первом году жизни ему провели несколько операций, чтобы наладить кровообращение. В том числе сделали процедуру Гленна, при которой кровоток из нижней полой вены по вновь сформированным каналам направили в обход сердца.

Но когда малышу исполнилось 1,5 года, у него возникло редкое осложнение: вместо сети капилляров в лёгких образовались патологически извитые сосуды — клубки сросшихся вен и артерий. В результате маленькому пациенту стало остро не хватать кислорода.

Врачи решили провести операцию Фонтена. Обычно её в таком раннем возрасте не делают, но хирурги рискнули.

Операция прошла успешно: уровень кислорода в крови у малыша сразу поднялся до 85–88%. А спустя полгода он достиг уже нормальных 96–97%.

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