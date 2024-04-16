Ученые разработали тест, который выявляет психические расстройства с точностью 95%

Этот разработанный учеными Сколтеха совместно с коллегами из Китая и Германии тест может кардинально изменить диагностику психических расстройств. Задача крайне актуальная. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня число людей, которые испытывают серьезные психические расстройства, стремительно растет. Особенно "преуспевает" депрессия. Есть данные, что ей подвержен каждый шестой житель Земли.

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Когда психические болезни заходят слишком далеко, посылают сигнал SOS, у врача есть средства купирования острой фазы заболевания. Но задача медицины - как можно раньше поймать первые, еще неявные признаки будущего недуга, который только зарождается. Своевременно их выявить и принять меры. И вот здесь психиатры оказываются, прямо скажем, в неравной позиции практически со всеми врачами других специальностей, в распоряжении которых есть самые разные методы: анализы крови, биопсия, МРТ, КТ, УЗИ, рентген и т.д.

Психиатр лишен такой возможности, его "аппаратура" - только беседа. Пациент рассказывает о своем состоянии и заполняет опросники, сдает тесты. То есть психиатр ставит диагноз на основе субъективного рассказа пациента и своих субъективных оценок.

По данным ВОЗ, число людей с психическими расстройствами быстро растет

Во всем мире давно ищут надежные биомаркеры психических заболеваний. Для этого изучаются самые разные молекулы, белки, активность генов, метаболиты, липиды и т.д. И действительно, они так или иначе изменяются при психиатрических расстройствах. Но что из этого букета "наводок" может стать реальным инструментом для диагностики?

- Мы изучили каждый вариант из этого "букета" и пришли к выводу, что самыми практичными, надежными и простыми для массовой диагностики психических расстройств являются липиды, - сказал "РГ" руководитель исследований директор Нейроцентра Сколтеха Филипп Хайтович. - Испытания на группе почти 5000 человек показали, что тест работает с точностью 95 процентов.

Принципиально важно, что он эффективен и на ранней стадии заболевания, когда у человека симптоматика еще не развилась в серьезное психическое расстройство.

Отметим, что Филипп Хайтович после окончания МГУ более 10 лет работал в ведущих научных центрах США, Германии и Китая. Но в 2014 году он вернулся в Россию, руководит Нейроцентром Сколтеха.