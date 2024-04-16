Разработан новый метод создания костных имплантатов

Исследователи предложили новый подход к созданию имплантатов для восстановления костной ткани, используя бактериальную целлюлозу и метод 3D-печати.

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Бактериальная целлюлоза (BC) представляет собой перспективный материал благодаря своей уникальной структуре, прочным механическим свойствам и отличной биосовместимости. Однако ее применение в 3D-печати сталкивается с определенными ограничениями, такими как плотная структура, затрудняющая проникновение клеток.

Для преодоления этих ограничений исследователи предложили использовать малеиновую кислоту (MA) для модификации BC. Этот процесс придает BC дополнительные группы и улучшает ее пригодность в качестве био-чернила для создания имплантатов костной ткани.

По словам руководителя исследования, этот метод обеспечивает более высокую биосовместимость и стимулирует остеогенез клеток костной ткани. Исследователи надеются, что этот подход приведет к разработке новых методов в области создания имплантатов для лечения костных повреждений.