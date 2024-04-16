Американские ученые доказали материальность мыслей

В Америке специалисты открыли, что человеческие мысли имеют массу и могут воздействовать на окружающий мир.

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Американские ученые провели исследование, в котором приняла исследование группа добровольцев. Его результат показал, что у человеческой мысли есть вес. Составляет он примерно 10-30 грамм.

Специалисты уверены, что мысли являются носителями информационных программ, способных влиять на окружающий мир.

Исследование с добровольцами также показало, что люди способны чувствовать воздействие на них чужих суждений, передает runews24.