Просмотр спортивных соревнований активирует систему вознаграждения в мозге

Ученые из университета Васеда (Япония) выяснили, что просмотр спортивных состязаний активизирует особые пути формирования вознаграждения в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Sports Management Review (SMR).

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В ходе исследования ученые использовали мультиметодический подход. В рамках первого этапа они проанализировали общедоступные данные о влиянии просмотра спортивных состязаний на благополучие добровольцев. Исследование подтвердило, что между регулярным просмотром соревнований по телевизору и счастьем действительно есть связь.

Второй эксперимент представлял собой онлайн-опрос. Его целью было изучение изменения связи между просмотром спортивных состязаний и благополучием в зависимости от вида наблюдаемого спорта. В этом опросе приняли участие 208 человек. Выяснилось, что сильнее всего повлиял на улучшение благосостояния бейсбол и футбол, а слабее всего - гольф.

В ходе третьего исследования эксперты использовали методы нейровизуализации для изучения изменения в мозговой активности 14 человек после просмотра спортивных состязаний. Результаты показали, что просмотр спортивных состязаний активизировал специфические цепи системы вознаграждения мозга, что указывало на переживание испытуемыми чувств счастья или удовольствия.

Также выяснилось, что у людей, которые часто смотрели спортивные состязания, был больший объем серого вещества мозга в областях, связанных с цепями вознаграждения. Это позволяет предположить, что регулярный просмотр спортивных состязаний может постепенно вызывать положительные изменения в активности и структурах мозга.

Ранее выяснилось, что просмотр телевизора может снизить риск развития деменции.