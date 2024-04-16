Американские ученые установили связь между горьким вкусом и ожирением

По мнению ученых, горькие вещества взаимодействуют с TAS2R14 на аллостерическом участке. Изменяют форму рецептора и активируют связанный с ним G-белок. Это впоследствии запускает сигнальный каскад. Кульминация - восприятие горечи во вкусовой коре мозга, пишет Nature.

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Понимание механизмов работы рецептора открывает новые перспективы разработки более эффективных методов лечения диабета, ожирения, астмы и других заболеваний.

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