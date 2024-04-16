Врачи узнали, как меняется мозг у бедных

Как вы думаете, что определяет психическое здоровье, успеваемость в школе и даже когнитивное развитие ребёнка? Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Reviews in the Neurosciences, показали, что ключевые факторы — это бедность и низкий социально-экономический статус.

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Как же бедность и низкий социально-экономический статус могут изменить мозг? С большей вероятностью такие люди плохо питаются, живут в плохих условиях и с более значительным загрязнением окружающей среды. Эти факторы могут ухудшить развитие мозга детей, что может повлиять на их языковые навыки, уровень образования и риск возникновения психических заболеваний.

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Известно, что семьи с низким социально-экономическим статусом чаще испытывают повышенный уровень стресса, который может повлиять на их детей. Устойчивый стресс может снизить уровень нейрогенеза (роста новых нейронов) в гиппокампе, что ухудшает способность к обучению и плохо сказывается на уровне образования, возможностях карьерного роста.

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