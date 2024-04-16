Ученые нашли новый метод улучшить сон

Научно доказан простой способ «пригласить» в сон приятные воспоминания. Но действует он только для тех событий, которые оставили у нас сильные впечатления, сообщает Общество когнитивной нейронауки (США).

Установить метод удалось в ходе экспериментов, которые провели Эрин Вамсли из Университета Фурмана (США) и ее коллеги. Они пытались выяснить, как сновидения связаны с воспоминаниями.

Изначально ученые предполагали, что на сюжеты наших снов влияют два типа памяти. Долговременная — то ест, воспоминания о событиях далекого прошлого. И семантическая — она фиксирует обобщенные нейтральные данные о мире и позволяет пользоваться ими при необходимости. При этом семантическая память больше всего похожа на компьютерную экнциклопедию: она сохраняет только информацию, но не связанные с ней эмоции.

«Перед сном мы либо знакомили участников с новой информацией о человеке, о котором они уже имели обширные семантические знания — это была любимая знаменитость (исследование №1). Либо просили участников написать о давнем событии из их биографии, которое вызывало у них сильные эмоции (исследование №2)», — описывает разницу двух экспериментов Вамсли.

После этого участники ложились спать. А когда просыпались, должны были описать ученым увиденные сновидения, были ли они связаны с полученной прямо перед сном информацией или же с другими событиями и воспоминаниями, как давними так и свежими.

«Участники исследования №2 очень часто видели во сне отдаленные автобиографические воспоминания, [о которых перед этим писали]. Помимо этого участники часто сообщали о снах, в которых недавние фрагменты эпизодической памяти (является противоположностью семантической, то есть тесно связана с контекстами и эмоциями — прим. Ред.) сочетались с содержанием, взятым из семантической памяти и связанных давних эпизодов», — отмечает Вамсли.

То есть, исследование показало, что причудливый сценарий сновидения складывается сразу из нескольких типов воспоминаний: эпизодической, семантической и долговременной памяти.