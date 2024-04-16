Обнаружена польза медитации и осознанности для мозга

Всё больше исследований показывают, что практика осознанности может повлиять на всё: память, уровень стресса, процесс старения. Учёные надеются выявить лучшие практики для людей, которые хотят включить эти занятия в свою жизнь.

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Акцент человека на внутреннее ощущение своего тела (интероцепция) — важный компонент тренировки осознанности. Это может помочь в борьбе с расстройствами настроения, такими как депрессия. Всё потому, что наши эмоции состоят как из внутренних телесных ощущений, так и из когнитивных оценок этих ощущений. К примеру, «бабочек в животе» можно воспринять как проявление тревоги или волнения.

В ходе крупного исследования нейровизуализации уязвимости к рецидивам депрессии, опубликованном в журнале NeuroImage Clinical, учёные обнаружили следующее. Оказалось, что один из важнейших индикаторов депрессии в прошлом, настоящем и будущем — то, насколько люди подавляли сенсорную и моторную обработку.

Те, кто поддерживал сенсорную и моторную обработку, а не подавлял её, впадали в депрессию с гораздо меньшей частотой. Даже когда у них в анамнезе была депрессия. Это указывает на важность контроля своих ощущений во время стресса как признака психической устойчивости.

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В рамках другой серии исследований эта же команда учёных делала акцент на дыхании. Оказалось, что внимание к дыханию имеет тенденцию деактивировать кору головного мозга, включая области, где происходит оценка и когнитивный контроль. Это значит, что практика осознанности может помочь людям перестать слишком много думать.

Результаты ещё одного исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behavior, показали, что в группе медитирующих в течение шести недель людей улучшились показатели устойчивого внимания, рабочей памяти. Также эти улучшения были связаны с положительными изменениями в ключевых нейронных характеристиках контроля внимания.

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