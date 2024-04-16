Ученые обнаружили особое воздействие моноклональных антител на болезнь Паркинсона

Группой европейских, американских и канадских медиков было обнаружено, что прием лекарства на базе моноклональных антител на 39% замедлил развитие болезни Паркинсона среди пациентов с агрессивными ее формами. Как сообщается в статье в журнале Nature Medicine, для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимо провести новые клинические испытания.

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"Проведенный нами анализ результатов клинических испытаний показал, что празенизумаб значительным образом замедлял развитие моторных нарушений у пациентов с быстро прогрессирующими формами болезни Паркинсона на первых стадиях их развития," — говорится в исследовании.

Ранее австралийские ученые выяснили, что в загрязненном воздухе могут присутствовать частицы магнетита, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Также удалось узнать, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха обнаружено огромное количество магнетита в мозге.

Ранее ученые Калифорнийского университета определили, что ухудшение способности ориентироваться в пространстве является самым ранним симптомом болезни Альцгеймера. В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте 43–66 лет без признаков заболевания. Как выяснили специалисты, дезориентация в пространстве может начать развиваться за десятилетия до проявления других симптомов.