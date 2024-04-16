Доказано: микропластик попадает из кишечника в другие органы

Уже доказано, что из воды, еды, воздуха крошечные частицы пластика попадают в организм. Но что происходит, когда они оказываются внутри?

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Учёные из Университета Нью-Мексико обнаружили, что микропластик влияет на пищеварительные пути человека, проникая из кишечника в ткани почек, печени и мозг.

По оценкам специалистов, в среднем люди проглатывают 5 г частиц микропластика каждую неделю. Это эквивалентно весу одной кредитной карты.

© Environmental Health Perspectives (2024). DOI: 10.1289/EHP13435

В рамках нового исследования учёные в течение четырёх недель подвергали мышей воздействию микропластика в питьевой воде. Это количество было эквивалентному тому, которое люди потребляют каждую неделю.

Эксперты обнаружили, что микропластик мигрировал из кишечника в ткани печени, почек и даже мозга. Также частицы пластика изменили метаболические пути в поражённых тканях.

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