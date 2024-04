Моргание помогает «перезагружать» мозг, выяснили ученые

Ученые из университета Рочестера в США обнаружили, что моргание помогает сохранять остроту зрения за счет «обновления» силы визуальных сигналов и повышает эффективность обработки потока информации в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 12 молодых людей. Ученые попросили добровольцев посмотреть на изображения различной контрастности. При этом в ходе эксперимента характеристики органов зрения участников и особенности их функционирования отлеживались с помощью специального устройства слежения за глазами с высоким разрешением.

Исследовательская группа обнаружила, что каждое смыкание век при моргании увеличивало силу визуального входного сигнала, модулируя интенсивность света, падающего на сетчатку. Это усиление происходило как при непроизвольном, так и при произвольном моргании. Ученые объяснили, что такая модификация сигналов помогает переформатировать и «перезагружать» визуальную информацию, которая отправляется в мозг. Это не только поддерживает остроту зрения, но и способствует свежести восприятия информации, а также повышению эффективности умственной деятельности.

