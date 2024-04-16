Ученые обнаружили фактор, повышающий вероятность ожирения в среднем возрасте

Учёные из Арктического университета Норвегии обнаружили один фактор, который резко повышает вероятность ожирения в среднем возрасте. Исследование представлено на Европейском конгрессе по ожирению в Венеции.

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Анализ данных роста и веса показал сильную связь между индексом массы тела (ИМТ) родителей в среднем возрасте (40–59 лет) и их детьми в том же возрасте. Люди в шесть раз чаще страдают ожирением, если у обоих родителей было ожирение. Если лишний вес был только у одного родителя, риск повышается в три раза.

Гены играют важную роль, влияя на нашу предрасположенность к увеличению веса и на то, как мы реагируем на среду, способствующую ожирению. Некоторые исследования также предполагают, что дети, как правило, приобретают схожие привычки в питании и физических упражнениях со своими родителями, когда они все живут вместе под одной крышей, что приводит к аналогичному статусу ИМТ.