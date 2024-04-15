Вещество из масла сандала подавляет рост раковых клеток

Ученые из Медицинского колледжа Шмидта при Атлантическом университете Флориды обнаружили, что альфа-санталол (компонент сандалового масла) может подавлять развитие рака предстательной железы у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Phytomedicine Plus.

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Получаемое из сердцевины сандаловых деревьев (santalum album tree) масло используется для изготовления духов, мыла, благовоний и свечей. Сандаловое масло также применяется в медицинских целях благодаря своим фитохимическим компонентам, обеспечивающим продукту антибактериальные и противоопухолевые свойства. Сандаловое масло на 90% состоит из двух соединений — альфа- и бета-санталола.

В ходе нового исследования ученые из США оценили противораковые свойства сандалового масла. Для эксперимента были выбраны генетически модифицированные трансгенные мыши с раком предстательной железы. Животных разделили на две группы в соответствии с планом терапии. Грызунам из первой группы вводили один из компонентов сандалового масла, альфа-сантанол, в то время как другие мыши были объединены в контрольную группу для получения плацебо.

Результаты показали, что ведение альфа-санталола замедляло разрастание раковых опухолей предстательной железы за счет уменьшения клеточной пролиферации и индуцирования апоптоза — процесса программируемого клеточного уничтожения. По окончании экспериментальной терапии площадь, занимаемая опухолевой тканью у мышей, получавших альфа-санталол, значительно сократилась по сравнению с таковой у грызунов а группе плацебо. Ученые также отметили, что альфа-санталол не провоцировал потерю веса и другие побочные эффекты у мышей.

По мнению исследователей, их работа может стать первым шагов в разработке новых методов лечения рака простаты у человека. Чтобы выяснить, как именно альфа-санталол избирательно уничтожает раковые клетки, нужны дополнительные исследования.

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