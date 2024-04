Почему физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование показывает, что физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отчасти за счет уменьшения передачи сигналов в мозге, связанных со стрессом, сообщает MedicalXpress. Научная статья вышла в Journal of the American College of Cardiology.

Ученые Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что сильнее всего физические упражнения снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний люди с состояниями, связанными со стрессом и депрессией. Авторы проанализировали медицинские записи и анкеты об образе жизни 50 359 человек за 10 лет. 774 участников прошли МРТ — их мозг исследовали на предмет изменений, связанных со стрессом.

У 12,9% участников развились сердечно-сосудистые заболевания. У тех, кто соблюдал рекомендации по физической активности, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 23% ниже, чем у тех, кто этого не делал.

У людей с более высоким уровнем физической активности в мозге наблюдалась меньшая активность мозга, связанная со стрессом. Примечательно, что это было связано с улучшением функции префронтальной коры — части мозга, участвующей в принятии решений, самоконтроле, уменьшении стресса.

Анализ учитывал другие факторы образа жизни и риска ишемической болезни сердца. Они предупреждает, что исследование выявило корреляцию, но не прямую причинно-следственную связь, однако увеличение физической активности может быть полезной дополнительной поддержкой.

