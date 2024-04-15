Ученые предупредили об опасности популярного обезболивающего препарата

Обезболивающие и жаропонижающие препараты на основе ацетаминофена способны поражать сердце даже при малых дозах, сообщает The Sun, ссылаясь на результаты исследования ученых из Калифорнийского университета. Эксперты пришли к выводу, что популярное лекарство изменяет белки в тканях, провоцирует окислительный стресс и накопление токсинов.

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Мы обнаружили, что регулярное употребление ацетаминофена в концентрациях, которые считаются безопасными — эквивалентно 500 мг в сутки — вызывает изменение многочисленных сигнальных путей внутри сердца, — рассказала доктор Габриэла Ривера.

Эксперты отметили, что человеческий организм может справляться с проблемой и выводить накопленные токсины, однако эти функции ослабевают, если препарат принимается долго и в больших дозах.

Ранее младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким заявила, что капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия нельзя разжевывать или делить. Она пояснила, что в таком случае препарат может потерять эффективность или нанести вред организму из-за передозировки.