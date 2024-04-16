Танцы могут быть более эффективны для похудения, чем фитнес

Ученые из Хунаньского университета науки и технологий в Китае подтвердили, что занятия танцами помогают сбрасывать лишний вес. Более того, такие тренировки могут быть более эффективными, чем классический фитнес. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

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Предыдущие многочисленные исследования показали, что наиболее эффективной стратегией для похудения или поддержания здорового веса выступает здоровое питание и регулярные физические упражнения. Однако ученые также осведомлены о том, что многим людям может быть трудно придерживаться таких рекомендаций и посещать спортивный зал. Целью новой работы (мета-анализа) была оценка потенциала занятий танцами как способа снижения веса.

В общей сложности ученые проанализировали 10 исследований на тему эффективности танцевальных тренировок. Они выяснили, что танцы для похудения подходят как людям с небольшим избыточным весом, так и тем, кто страдает ожирением. Кроме того, по словам ученых, потеря веса с помощью танцев может быть даже более результативной, чем при классических занятиях фитнесом. Дело в том, что в ходе танцевальных тренировок внимание человека переключается на положительные эмоции от занятия, что позволяет не концентрироваться на ощущении усталости и упражняться дольше.

Исследователи также подтвердили, что танцы не только помогают сбросить вес, но и повысить мышечный тонус, а также улучшить чувство баланса.

Ученые добавили, что наибольшую эффективность для жиросжигания и прироста мышц продемонстрировали креативные танцы (такие как брейк-данс или хип-хоп). При условии занятий традиционными (народными) танцами изменения в составе тел участников исследований были не такими выраженными.