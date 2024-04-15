Выявлены иммунные клетки, защищающие носовую полость детей от коронавируса
Британские биологи выяснили, что дети значительно менее подвержены заражению коронавирусом по той причине, что бокаловидные клетки их назального эпителия активно вырабатывают белки-интерфероны, подавляющие размножение вируса в слизистой оболочке носа. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).
"Проведенные нами опыты раскрыли то, как с возрастом меняется работа тех клеток, которые присутствуют в эпителии нашего носа, а также помогли нам понять, как эти перемены влияют на способность организма противостоять коронавирусу. Раскрытие этих изменений в работе клеток назального эпителия поможет создать более эффективные противовирусные терапии для разных возрастных групп, в том числе для пожилых людей", - заявила доцент UCL Клэр Смит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках опытов, в ходе которых ученые проследили за различиями в уровне активности генов внутри почти 140 тыс. клеток, извлеченных из эпителия носоглотки нескольких детей в возрасте до 11 лет, а также схожего числа взрослых и пожилых добровольцев. Ученые рассмотрели различия в структуре и числе разных типов клеток в носоглотке пациентов из разных возрастных групп, а также проследили за реакцией этих клеток на вирусные частицы.
Проведенный учеными анализ показал, что структура эпителия носа значительным образом отличалась у детей и взрослых и пожилых добровольцев - с другой. В слизистой оболочке носа последних двух категорий преобладали так называемые базальные клетки, тогда как у детей доминировали так называемые бокаловидные клетки, вырабатывающие слизь. Один из подтипов этих клеток, как обнаружили биологи, играл важную роль в борьбе с инфекцией.
Эта вариация клеток эпителия носа, так называемый второй подтип бокаловидных клеток, начинала активно вырабатывать белки-интерфероны при проникновении в них коронавирусных частиц. Их выработка одновременно замедляет размножение вируса, а также заставляет соседние клетки начать превентивную борьбу с вирусной инфекцией. В результате этого размножение вируса в культурах клеток слизистой носа детей быстро останавливается, тогда как это почти никогда не происходило при опытах с аналогичными клетками взрослых и пожилых людей.
Одной из причин этого было то, что зараженные базальные клетки взрослых и пожилых людей вырабатывали сигнальные молекулы, способствующие развитию фиброза и ускоряющие размножение вируса. Самым значимым из них был белок ITGB6, чьи высокие концентрации в базальных клетках обычно сопровождались максимально быстрым развитием инфекции. Понимание этого, как надеются ученые, позволит создать новые терапии, которые будут замедлять развитие COVID-19 в организме пожилых пациентов.
Коронавирус и дети
Дети значительно реже заражаются SARS-CoV-2 и почти не испытывают тяжелых симптомов COVID-19, как их родители или люди в возрасте. При этом дети способны передавать коронавирус окружающим, если он все же смог проникнуть в их организм. Вероятность заражения детей коронавирусом значительным образом повысилась после появления штамма "омикрон", а также связанных с ним последующих вариаций SARS-CoV-2.