От каких болезней спасет новое российское антибактериальное лекарство

Российские ученые создали препарат будущего. Он поможет эффективно бороться с целым рядом опасных заболеваний, в которых возбудителями являются бактерии. Причем лекарство не вызывает привыкания, сообщает корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

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Вот так выглядит один из этапов синтеза вещества, которое уже легло в основу нового антибактериального препарата. Над его созданием ученые Центра имени Гамалеи трудились 13 лет и в итоге вывели молекулу, которая откроет новую страницу в медицине.

«Этот препарат подавляет бактерии, которые устойчивы к антибиотикам разных классов, это первое его преимущество. К нему не развивается резистентность, это препарат широкого спектра действия в отношении большого количества патогенов. Которые вызывают как мочевые инфекции, так и респираторные инфекции, инфекции кишечные», – рассказала руководитель отдела медицинской микробиологии НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Наиля Зигангирова.

Аппарат назвали «Фтортиазинон» по наименованию составляющих. Он может быть эффективен против таких болезней, как сальмонеллез, бруцеллез, дифтерия, скарлатина. В общем, там, где возбудителем являются бактерии. Их всегда лечили антибиотиками, но рано или поздно лекарства перестают действовать на микроскопических виновников заболевания – у врачей это называется резистентность.

«Фтортиазинон не оказывает селективного воздействия на бактерию. Он ее не убивает как таковую. Он ее обезоруживает. А почему возникает устойчивость к антибиотикам? Антибиотик убивает бактерии, тем самым отбирая тех, кого не может убить, то есть устойчивых», – рассказал директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Болезнетворные бактерии, в отличие от тех, которые нам помогают, имеют одну особенность: они, подобно комарам, могут жалить клетки организма и впрыскивать туда яд. Фтортиазинон выключает у них эту функцию.

«Бактерия болезнетворная присоединяется к нашим клеткам, то она внутрь этих клеток вводит много болезнетворных своих белков, которые подавляют различные стадии иммунной защиты. Фтортиазинон разоружает патогенную бактерию, делая ее беззащитной перед нашей иммунной системой, которая ее уничтожает», – объяснил директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Новый препарат уже прошел испытания, получил необходимые сертификаты и в ближайшие два-три месяца поступит в аптеки. Впрочем, несмотря на его положительные для здоровья качества, врачи не советуют заниматься самолечением.