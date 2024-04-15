Российские ученые создали тест для подбора лекарств

В пресс-службе МФТИ сообщили, что ученые из России разработали тест-систему, которая использует клеточные данные пациентов для оптимального подбора лекарств в борьбе с раком и другими заболеваниями. Система позволяет анализировать живые клетки и оценивать их реакцию на препараты, что открывает новые перспективы для персонализированной медицины.

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Руководитель центра биомедицинских технологий МФТИ, Елена Петерсен, подчеркнула, что новая система полезна в первую очередь для онкопациентов и может быть эффективным инструментом для подбора индивидуальных стратегий лечения. Она позволяет извлекать клетки и ткани из организма пациента, а затем тестировать их реакцию на лекарства, что особенно важно при лечении рака и постковидного синдрома.

В пресс-службе отметили, что система учитывает феномен клеточного старения и последствия вирусных заболеваний, что позволяет предсказывать реакцию организма на терапию. Это открывает новые возможности для более эффективного лечения и снижения риска возникновения осложнений.