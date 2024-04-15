Ученые назвали простой способ сохранения молодости организма

Ученые рассказали, как остановить старение организма. Как оказалось, для этого достаточно тренироваться по часу в день.

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Открытие сделали ученые из медицинского центра при Амстердамском университете. Как оказалось, при регулярных занятиях спортом замедляется процесс накапливания особых липидов (жировые молекулы) в организме, известных как bis(monoacylglycero)phosphates или BMPs.

Именно их накопление ученые связывают с биологическим старением, сообщает Nature Aging.

Ученые уверены, что их открытие помогает понять специфику процесса биологического старения, поэтому они намерены продолжить изучение способов избавления от излишков BMPs помимо физической активности.

Напомним, ранее ученые заявили, что в раковых метастазах обитает множество бактерий, а в России открыли средство, которое можно использовать для лечения рака.