Затяжной грипп или длительный ковид: какая болезнь хуже для здоровья

Учёные из Мичиганского университета задались вопросом — что люди переносят тяжелее: затяжной грипп или длительный ковид. Для этого они изучили медицинские записи 77 200 человек, госпитализированных с COVID-19, а также группы пациентов, которые попали в больницы с гриппом.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, затяжной грипп переносится пациентами тяжелее постковидного синдрома. Учёные обнаружили, что у госпитализированных с гриппом вероятность развития неврологического расстройства в следующем году почти в два раза выше, чем у пациентов с ковидом.

Также они на 44% чаще обращалась за лечением от нервных болей и на 35% чаще нуждалась в помощи при постоянной мигрени. Кроме того, у них на 10% был повышен риск инсульта и деменции.