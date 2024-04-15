Эксперты объяснили, насколько вреден для здоровья сон рядом с телефоном

Многие люди кладут смартфон рядом с кроватью во время сна. Насколько это вредно для здоровья, объяснили эксперты Национального института рака.

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Многие люди обеспокоены тем, что сотовые телефоны излучают радиацию в виде радиочастотного излучения или радиоволн. Некоторые убеждены, что это может увеличить риск рака.

Было проведено множество различных исследований, чтобы попытаться выяснить, опасно ли использование сотового телефона для здоровья человека. Однако имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что использование смартфона не вызывает у людей рака мозга или других видов рака.

Эксперты добавили, что энергия радиации от телефонов слишком мала, чтобы повредить ДНК.