Ученые рассказали о способе борьбы со старением

Существует мнение, что физическая активность может открыть путь к долголетию. Ученые провели исследование о том, уменьшают ли регулярные нагрузки количество определенного типа жиров, связанного с процессом старения. О результатах рассказал журнал Nature.

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«В попытке обратить вспять процесс, предположительно, связанный со старением, ученые провели эксперимент. Испытуемых поделили на группы, и некоторые из них начали ежедневно по часу в день выполнять умеренные и энергичные упражнения. Результаты проведенной через некоторое время биопсии показали, что регулярная физическая активность снизила уровень БМФ», – прокомментировала исследование врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Ученые заметили, что по мере старения мышей, в организме животных накапливается определенный вид жиров – бис(моноацилглицерол)фосфаты. Чем старше была особь, тем больше БМФ содержалось в ее организме, пишет «Российская газета».

Исследователи задались вопросом, не происходит ли подобное накопление БМФ у людей. Они сравнили образцы молодых и пожилых людей. У вторых было обнаружено большее количество данного типа жиров. Зухра Павлова отреагировала на результаты исследования. Она сказала, что в будущем эти данные, возможно, помогут продлевать людям жизнь.

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