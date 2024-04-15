Ученые смогли обратить вспять накопление жира, связанное со старением

Физическая активность - это реальный шаг на пути к долголетию. С помощью умеренных, но регулярных нагрузок можно уменьшить количество определенного вида липидов (жира), связанного со старением. Об исследовании рассказал журнал Nature.

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Изучая, как различные факторы влияют на продолжительность жизни мышей, ученые обратили внимание, что по мере старения тканей в организме животных накапливается определенный тип липидов (жиров) - бис(моноацилглицеро)фосфаты (БМФ). Чем старше была особь, тем больше БМФ содержали ткани ее организма.

Ученые решили проверить, не происходит ли подобное накопление БМФ у людей. Они сравнили биологические образцы молодых и пожилых добровольцев, и у вторых действительно было обнаружено большее количество изучаемого типа жиров.

"В попытке обратить вспять процесс, предположительно, связанный со старением, ученые провели эксперимент. Испытуемых поделили на группы, и некоторые из них начали ежедневно по часу в день выполнять умеренные и энергичные упражнения. Результаты проведенной через некоторое время биопсии показали, что регулярная физическая активность снизила уровень БМФ", - отметила врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, комментируя результаты исследований в своем Telegram-канале.

Возможно, в будущем эта информация поможет продлевать людям жизнь, считает доктор Павлова.