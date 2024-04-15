Ученые смогли обратить вспять накопление жира, связанное со старением
Физическая активность - это реальный шаг на пути к долголетию. С помощью умеренных, но регулярных нагрузок можно уменьшить количество определенного вида липидов (жира), связанного со старением. Об исследовании рассказал журнал Nature.
Изучая, как различные факторы влияют на продолжительность жизни мышей, ученые обратили внимание, что по мере старения тканей в организме животных накапливается определенный тип липидов (жиров) - бис(моноацилглицеро)фосфаты (БМФ). Чем старше была особь, тем больше БМФ содержали ткани ее организма.
Ученые решили проверить, не происходит ли подобное накопление БМФ у людей. Они сравнили биологические образцы молодых и пожилых добровольцев, и у вторых действительно было обнаружено большее количество изучаемого типа жиров.
"В попытке обратить вспять процесс, предположительно, связанный со старением, ученые провели эксперимент. Испытуемых поделили на группы, и некоторые из них начали ежедневно по часу в день выполнять умеренные и энергичные упражнения. Результаты проведенной через некоторое время биопсии показали, что регулярная физическая активность снизила уровень БМФ", - отметила врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, комментируя результаты исследований в своем Telegram-канале.
Возможно, в будущем эта информация поможет продлевать людям жизнь, считает доктор Павлова.
"Но заниматься спортом лучше начинать уже сейчас. Главное, не переусердствовать, ведь чрезмерные нагрузки, наоборот, ускоряют старение", - заключила эндокринолог.