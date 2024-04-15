Исследование: вечерняя физическая активность благотворно влияет на сердце

Ученые из Центра Чарльза Перкинса (австралийский медицинский и исследовательский центр) обнаружили, что вечерняя физическая активность (с 18:00 до полуночи) лучше помогает поддерживать здоровье сердца у людей с ожирением по сравнению с тренировками в другое время. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.

В исследовании приняли участие 29836 взрослых человек в возрасте старше 40 лет с ожирением. Среди всех добровольцев почти у трех тысяч также был диагностирован сахарный диабет второго типа. Участники были разделены на утреннюю, дневную и вечернюю тренировочную группы в зависимости от того, на какое время суток приходился больший объем их ежедневной активности (в частности, аэробной нагрузки).

В начале исследования для получения усредненных данных ученые отследили уровень и время физической активности добровольцев с помощью специальных приборов — наручных акселерометров. После этого начался период наблюдения за участниками, который длился около восьми лет.

За время наблюдения выяснилось, что у людей, тренировавшихся после шести часов вечера короткими интервалами (в ходе занятий чередовались временные промежутки высокой и низкой интенсивности физических нагрузок), был меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и острых состояний, таких как инсульт.

По словам ученых, такое важное преимущество вечерних тренировок обусловлено улучшением чувствительности к инсулину у людей с диабетом второго типа. Высокая чувствительность к инсулину позволяет клеткам организма более эффективно использовать глюкозу, что снижает уровень сахара в крови, предотвращает патологические изменения в сосудах и защищает от заболеваний сердца.