Онколог предупредил о влиянии стресса на развитие рака
Нагрузки на нервную систему способны нарушить иммунитет, который должен бороться с опухолевыми клетками.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач научно-клинического центра №2 им. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко.
«Роль иммунной системы в происхождении и развитии рака очень велика, потому что каждый день, каждую минуту, каждую секунду в организме человека происходят опухолевые трансформации. То есть клетки любых органов, любых тканей стареют, перерождаются, попадают в кровоток, в лимфоток. Но клетки иммунной системы распознают клетки условного противника и их своевременно уничтожают.Этот баланс и правильное равновесие позволяет человеку жить и развиваться, стареть и умирать, не доживая до своего рака. Теоретически, если твоя система, иммунитет находится в состоянии стресса и дисбаланса, то возникает риск того, что твоя иммунная система не будет справляться с клетками, которые в ходе своей жизнедеятельности перерождаются, трансформируются в опухолевые клетки».