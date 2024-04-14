Онколог предупредил о влиянии стресса на развитие рака

Нагрузки на нервную систему способны нарушить иммунитет, который должен бороться с опухолевыми клетками.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач научно-клинического центра №2 им. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко.