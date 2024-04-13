Какие опасные бактерии могут жить на вашем мобильном телефоне

Люди могут заразиться опасными инфекциями через свой смартфон. К такому выводу пришли учёные, которые взяли мазки с нескольких мобильных телефонов, а затем перенесли их для тестирования в чашку Петри. Через 48 часов они заполнились бактериями.

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Директор микробиологии Колумбийского медицинского центра Сьюзан Уиттер отметила, что на некоторых гаджетах была обнаружена бактерия под названием Bacillus. На одном телефоне эксперты нашли колонию золотистого стафилококка, на другом — штамм MRSA.

Bacillus cereus — это патоген пищевого происхождения, который может продуцировать токсины и вызывать два типа желудочно-кишечных заболеваний — рвоту и диарею. Когда бактерии образуются в пище, это может вызвать пищевое отравление.

Стафилококковые инфекции вызываются тафилококками. Чаще всего они поражают кожу.

Между тем MRSA — это тип бактерий, которые обычно безвредно живут на коже. Но если он попадёт внутрь организма, то может вызвать серьёзную инфекцию, требующую немедленного лечения антибиотиками.