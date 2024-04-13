Учёные выяснили, какие опасные бактерии могут жить на вашем мобильном телефоне
Люди могут заразиться опасными инфекциями через свой смартфон. К такому выводу пришли учёные, которые взяли мазки с нескольких мобильных телефонов, а затем перенесли их для тестирования в чашку Петри. Через 48 часов они заполнились бактериями.
Директор микробиологии Колумбийского медицинского центра Сьюзан Уиттер отметила, что на некоторых гаджетах была обнаружена бактерия под названием Bacillus. На одном телефоне эксперты нашли колонию золотистого стафилококка, на другом — штамм MRSA.
Bacillus cereus — это патоген пищевого происхождения, который может продуцировать токсины и вызывать два типа желудочно-кишечных заболеваний — рвоту и диарею. Когда бактерии образуются в пище, это может вызвать пищевое отравление.
Стафилококковые инфекции вызываются тафилококками. Чаще всего они поражают кожу.
Между тем MRSA — это тип бактерий, которые обычно безвредно живут на коже. Но если он попадёт внутрь организма, то может вызвать серьёзную инфекцию, требующую немедленного лечения антибиотиками.