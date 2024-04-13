Найдена связь между бактериями в кишечнике и продолжительностью жизни

Ученые из финского Университета Турку представили методику прогнозирования продолжительности жизни. Для нее не нужен анализ крови, но зато нужен образец кала.

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Исследователи проанализировали образцы биоматериала, взятые в 2002 году, и сравнили с результатами 15-летнего исследования. Это позволило им выявить взаимосвязь между наличием энтеробактерий и риском смерти, которую часто вызывают гастроэнтерологические или респираторные заболевания.

То есть продолжительность жизни, а также ее качество, зависят от уровня вредоносных бактерий в кишечнике.

Исследователи надеются, что их открытие сможет помочь более глубоко изучить влияние микробиоты кишечника на здоровье человека в долгосрочной перспективе.